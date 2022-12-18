Video Yaşam Otoyolda tehlikeli hareketler yapan TIR'ın şoförü alkollü çıktı | Video
Otoyolda tehlikeli hareketler yapan TIR'ın şoförü alkollü çıktı | Video

Otoyolda tehlikeli hareketler yapan TIR'ın şoförü alkollü çıktı | Video

18.12.2022 | 09:53

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Piiz grubu üyesi Mehmet Dudarık’a konser sonrası yumruklu saldırı! Yoğun bakımda, durumu kritik | Video 01:11
Piiz grubu üyesi Mehmet Dudarık’a konser sonrası yumruklu saldırı! Yoğun bakımda, durumu kritik | Video 18.12.2022 | 11:13
Trabzonlu Akın Genç Paris’te katledildi! Sır cinayeti anlattı: Arkasından gelip kafasına sıkmış | Video 01:10
Trabzonlu Akın Genç Paris’te katledildi! Sır cinayeti anlattı: "Arkasından gelip kafasına sıkmış" | Video 18.12.2022 | 11:11
Otoyolda tehlikeli hareketler yapan TIR’ın şoförü alkollü çıktı | Video 00:23
Otoyolda tehlikeli hareketler yapan TIR'ın şoförü alkollü çıktı | Video 18.12.2022 | 09:53
15 gün yaşamaz denilen Rus hastanın yüzünden 2 yumruk büyüklüğünde tümör çıktı | Video 07:11
"15 gün yaşamaz" denilen Rus hastanın yüzünden 2 yumruk büyüklüğünde tümör çıktı | Video 18.12.2022 | 09:53
Köpeği ezdi, yoluna devam etti | Video 02:43
Köpeği ezdi, yoluna devam etti | Video 18.12.2022 | 09:53
Çatalca’daki Muratbey deresinin rengi kimyasal atıklardan dolayı maviye döndü | Video 05:11
Çatalca'daki Muratbey deresinin rengi kimyasal atıklardan dolayı maviye döndü | Video 18.12.2022 | 08:48
Nevşehir’de otomobilin aydınlatma direğine çarpıp devrildiği anlar kamerada | Video 03:11
Nevşehir'de otomobilin aydınlatma direğine çarpıp devrildiği anlar kamerada | Video 18.12.2022 | 09:04
Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi | Video 04:51
Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi | Video 18.12.2022 | 08:48
Tuzla’dan Ağrı’ya kardeşlik köprüsü | Video 06:40
Tuzla'dan Ağrı'ya kardeşlik köprüsü | Video 18.12.2022 | 08:45
Kadıköy’de otomobil bariyerlere ok gibi saplandı | Video 02:20
Kadıköy’de otomobil bariyerlere ok gibi saplandı | Video 18.12.2022 | 08:49
1 kişinin öldüğü alkollü mekandaki silahlı çatışma anı kamerada | Video 03:16
1 kişinin öldüğü alkollü mekandaki silahlı çatışma anı kamerada | Video 18.12.2022 | 08:44
Savcı Sayan’dan bomba iddia: Kılıçdaroğlu İmamoğlu’ndan istifasını istedi | Video 01:55
Savcı Sayan’dan bomba iddia: Kılıçdaroğlu İmamoğlu’ndan istifasını istedi | Video 17.12.2022 | 22:57
İstanbul’da inşaatı soyan hırsız kamerada 00:39
İstanbul'da inşaatı soyan hırsız kamerada 17.12.2022 | 11:44
İstanbul’da park halindeki arabayı çalan hırsız kamerada 01:03
İstanbul'da park halindeki arabayı çalan hırsız kamerada 17.12.2022 | 11:37
4.5 Milyonu elleriyle dolandırıcılara böyle teslim etti 03:29
4.5 Milyonu elleriyle dolandırıcılara böyle teslim etti 17.12.2022 | 11:31
Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Mustafa Levent Göktaş’ın ilk görüntüleri 05:57
Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Mustafa Levent Göktaş'ın ilk görüntüleri 17.12.2022 | 11:12
Van’da okula giren musluk hırsızları kamerada 00:53
Van'da okula giren musluk hırsızları kamerada 17.12.2022 | 10:46
İstanbul Hadımköy’de bekleyen hurda uçaklar TEM Otoyolu ile limana taşındı 05:29
İstanbul Hadımköy’de bekleyen hurda uçaklar TEM Otoyolu ile limana taşındı 17.12.2022 | 09:43
Amasya’da etkili olan yoğun sis kamerada... Göz gözü görmedi! 01:23
Amasya'da etkili olan yoğun sis kamerada... Göz gözü görmedi! 17.12.2022 | 10:00
Tekirdağ’da otomobilin yaya çarptığı anlar kamerada 01:22
Tekirdağ’da otomobilin yaya çarptığı anlar kamerada 17.12.2022 | 09:43

Silivri'de, otoyol üzerinde zikzaklar çizerek ilerleyen TIR, trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı. Hadımköy girişinde diğer araç sürücüleri tarafından durdurulan TIR'ın şoförü, olay yerine gelen polisin yaptığı ölçümde 2.42 promil alkollü çıktı. TIR şoförünün yolda yaptığı tehlikeli hareketler kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Cuma günü saat 16.30 sıralarında TEM Otoyolu Selimpaşa mevkisinden Mahmutbey istikametine zikzaklar çizerek ilerleyen TIR, trafikteki araçları tehlikeye attı. TIR'ın yolu tamamen kapatacak şekilde yaptığı tehlikeli hareketlere yoldaki sürücüler tepki gösterdi. İddiaya göre, Hadımköy girişinde yoldaki sürücüler tarafından durdurulan TIR şoförü Hüseyin Can, çıkan tartışma sırasında darbedildi. Bunun üzerine olay yerine polis ekibi istendi.

TIR ŞOFÖRÜ 2.42 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI
Şehit Şakir Koç Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nden olay yerine sevk edilen polis ekibi, TIR şoförü Hüseyin Can'ı kafa ve yüz kısımlarından darbedilmiş olarak buldu. Alkol ölçümü yapılan Hüseyin Can'ın 2.42 promil alkollü olduğu belirlendi. Olay yerine istenen ambulansla hastaneye sevk edilen Hüseyin Can'a; yasal sınırın üzerinde alkollü araç kullanmaktan 1823 TL, sürücü belgesi bulundurmamaktan 427 TL olmak üzere toplam 2 bin 250 TL para cezası uygulandı. Sürücü belgesine 6 ay süreyle el konulan Hüseyin Can'ın kullandığı araç ise trafikten menedildi. Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan TIR şoförünün, darp konusunda ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten adli işlem yapılması için Büyükçekmece Polis Merkez Amirliği'ne teslim edildiği bildirildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA