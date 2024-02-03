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'Palalı Sabri' cinayeti soruşturması: 8 gözaltı | Video

'Palalı Sabri' cinayeti soruşturması: 8 gözaltı | Video

03.02.2024 | 15:44

Gezi Parkı olaylarında göstericilere pala ile saldırması nedeniyle "Palalı Sabri" adıyla tanınan Sabri Çelebi, Beyoğlu Talimhane'de aracının içindeyken gerçekleşen silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Polis silahla ateş eden Çetin G.'nin de aralarında olduğu 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Olay, dün Talimhane Kocatepe Mahallesi Aydede Caddesi'nde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sabri Çelebi sahibi olduğu kafeden çıktıktan sonra evine gitmek için korumalarıyla birlikte cipe bindi. Kendi kullandığı aracıyla yaklaşık 50 metre ilerleyen Çelebi, bir kişinin seslenmesi üzerine durdu. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, aracın yanına gelerek Sabri Çelebi ile bir süre konuştu. Bu sırada cipteki 2 koruma dışarı çıkarken, Çelebi'nin konuştuğu kişi yanına gelen arkadaşı ile birlikte araçtan uzaklaştı.

Kısa bir süre sonra iki arkadaşın uzaklaştığı yönden aracın yanına gelen bir başka kişi korumalarla tartışmaya başladı. Bu esnada iki arkadaş da tekrar cipin yanına geldi. 3 kişilik grubun içinden biri korumalarla tartışırken, diğer ikisi şoför mahallindeki Sabri Çelebi'ye vurmaya başladı. Saldırganlar Çelebi'ye yumruk atarken, korumalardan biri kafedekilerden yardım istemek için olay yerinden ayrıldı. Bu sırada, saldırganlardan biri Sabri Çelebi'ye yumruk atmaya devam ederken diğeri cebinden çıkardığı tabancayla birkaç el ateş etti. 'Palalı Sabri' olarak tanınan Sabri Çelebi yaralanırken, saldırganlar yumruk ve tokat atmaya devam etti. Silahlı saldırgan birkaç el daha ateş ettikten sonra olay yerinden kaçarken, diğer saldırgan ise yumruk atmaya devam etti. Saldırganların kaçmasının ardından Çelebi'nin sahibi olduğu kafe çalışanları olay yerine geldi. Çalışanlar tarafından ağır yaralı olarak şoför mahallinden çıkarılan Sabri Çelebi, aracın içine konularak yakınlardaki özel bir hastaneye götürüldü. Çelebi, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Saldırı anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Olayın ardından çevrede güvenlik önlemi alan polis, olay yerinde incelemelerde bulundu. Polis ekiplerinin çalışmasıyla silahla ateş eden Çetin G.'nin de aralarında olduğu 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

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