Park halindeki araçtan silah çaldı! | Video 18.03.2024 | 10:51 İstanbul Ümraniye’de aracını park edip giden şirket sahibi D.Ö. aracına döndüğünde torpido gözündeki ruhsatlı silahının olmadığını fark etti. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüpheli yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin suç ortağı ile birlikte hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ümraniye, Yukarı Dudullu Mahallesi, Aktürk sokak üzerinde dün meydana gelen olayda, iş adamı D.Ö.'ye ait park halindeki otomobilin içinden hırsızlık yapıldı. Otomobilin camını kırarak içine giren hırsızlar torpido gözünde bulunan taşıma ruhsatlı tabancayı çalarak kaçtı.

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada hırsızların güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi. Görüntülerde iki kişi oldukları görülen şüphelilerin otomobilin yanında bir süre dolaştıkları, biri gözcülük yaparken diğerinin hırsızlık yaptığı görülüyor.

TUTUKLANDI

Polis yürüttüğü soruşturmada kısa sürede şüphelilerin kimliklerini belirledi. Şüphelilerden R.B.(29)'yi gözaltına aldı. Hırsızlık Büro Amirliği getirilen şüphelinin daha önceden 6 suç kaydı olduğu tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis kimliğini belirlediği diğer hırsızı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.