Patenli gencin trafikte tehlikeli yolculuğu kamerada! Aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video

Ankara'nın Sincan ilçesinde kapalı kasa kamyonetin arkasına takılan patenli genç az kalsın aracın altına kalıyordu.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Akşemsettin Mahallesi Polatlı 1 Cadde üzerinde meydana gelen olayda, patenli bir genç kapalı kasa bir kamyonetin arkasına takılarak yolculuk yaptığı görüldü. Bu sırada dengesini kaybeden genç aracın az kalsın altında kalıyordu. Yaşanan bu anlar arkadan gelen bir araçta bulunanlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.