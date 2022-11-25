Patenli gencin trafikte tehlikeli yolculuğu kamerada! Aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video
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Ankara'nın Sincan ilçesinde kapalı kasa kamyonetin arkasına takılan patenli genç az kalsın aracın altına kalıyordu.