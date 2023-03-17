Video Yaşam Pendik'te kamyonun alev alev yandığı anlar kamerada | Video
Pendik'te kamyonun alev alev yandığı anlar kamerada | Video

Pendik'te kamyonun alev alev yandığı anlar kamerada | Video

17.03.2023 | 08:43

Pendik’te boş bir arazide park halinde bulunan kamyon alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, kamyonun yandığı anlar vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Pendik'te Kavakpınar Mahallesi, Abdi İpekçi Caddesi üzerinde bulunan boş arazide park halinde olan bir kamyonda saat 06.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede kamyonun kupa kısmını kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürme çalışması yürüttü. İtfaiyenin yaklaşık yarım saat süren çalışması ile yangın kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kamyon kullanılamaz hale geldi. Kamyonun alev alev yandığı anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarınca kaydedildi.

Yangın hakkında konuşan Okan İşler, "Gece kamyonu tamire götürdük. Tamirden getirip buraya getirdik. Kaynak içerideki kabinlere düşerek yangın çıkmış. Sine sine yanmış. Park halindeydi. İtfaiye ve gerekli ekipleri çağırdık. Müdahale ediyorlar" dedi.

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