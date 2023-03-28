Pendik’teki otel yangınına ilişkin 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı | Video 28.03.2023 | 11:14 Pendik’te 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı ruhsatsız otel yangınına ilişkin adliyeye sevk edilen 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli Cihan Ş. “İhmal olduğunu düşünmüyorum. Suçlamayı kabul etmiyorum” dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Pendik'te geçtiğimiz Cuma günü ruhsatsız bir otelin bodrum katında bulunan elektrikli sobanın kumaşı tutuşturmasından dolayı çıkan yangında, T.Ü, İ.D. ve F.Y. hayatını kaybederken 3 kişi de yaralanmıştı. Yangına ilişkin yürütülen soruşturmada, şirket ortağı Cihan Ş. ve diğer şüpheliler Hatip Ş., Murat Ş., Serkan Ş., Yakup T., Ayşe A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından "Taksirle ölüme sebebiyet verme" ve "Mühür bozma" suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheliler savcılıkta ifade verdi.Şirket ortağı Cihan Ş. ifadesinde, "Yangınla ilgim yoktur. Cezaevindeyken tüm yetkilerimi kardeşim Murat'a devrettim. Cezaevinden çıktıktan sonra psikolojik sorunlar nedeniyle bu işlerle hiç ilgilenemedim. Yangın anında olay yerinde değildim. İhmal olduğunu düşünmüyorum. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi. Murat Ş. İse, "O gece sorumlu olarak Ayşe A. Otelde bulunuyordu. Yangının elektrikli sobadan kaynaklı olabileceğini söyledi. İhmal ya da kusurumun olduğunu düşünmüyorum" dedi.Savcılık ifadelerinin ardından Cihan Ş. ve Murat Ş. tutuklama talebiyle, Ayşe A., Hatip Ş., Serkan Ş. ve Yakup T. adli kontrol şartıyla sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 6 şüpheliden Cihan Ş. ve Murat Ş. Ev hapsi ve yurt dışı çıkış ve yasağı uygulanarak serbest bırakılırken, diğer 4 şüpheli ise Pazartesi ve Cuma günleri karakola imza atma şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.