Pendik’teki otel yangınına ilişkin 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı | Video
Pendik’te 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı ruhsatsız otel yangınına ilişkin adliyeye sevk edilen 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli Cihan Ş. “İhmal olduğunu düşünmüyorum. Suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.
"İHMAL OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"
Şirket ortağı Cihan Ş. ifadesinde, "Yangınla ilgim yoktur. Cezaevindeyken tüm yetkilerimi kardeşim Murat'a devrettim. Cezaevinden çıktıktan sonra psikolojik sorunlar nedeniyle bu işlerle hiç ilgilenemedim. Yangın anında olay yerinde değildim. İhmal olduğunu düşünmüyorum. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi. Murat Ş. İse, "O gece sorumlu olarak Ayşe A. Otelde bulunuyordu. Yangının elektrikli sobadan kaynaklı olabileceğini söyledi. İhmal ya da kusurumun olduğunu düşünmüyorum" dedi.
TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİM KARŞISINA ÇIKAN ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI
Savcılık ifadelerinin ardından Cihan Ş. ve Murat Ş. tutuklama talebiyle, Ayşe A., Hatip Ş., Serkan Ş. ve Yakup T. adli kontrol şartıyla sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 6 şüpheliden Cihan Ş. ve Murat Ş. Ev hapsi ve yurt dışı çıkış ve yasağı uygulanarak serbest bırakılırken, diğer 4 şüpheli ise Pazartesi ve Cuma günleri karakola imza atma şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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