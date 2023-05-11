PKK’ya çalışan 20 yabancı terörist savaşçı gözaltına alındı | Video 11.05.2023 | 10:32 Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün terör örgütlerine yönelik operasyonunda PKK/KCK - PYD/YPG silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları değerlendirilen 23 yabancı terörist savaşçıyı tespit etti. TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla 20 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin risk ve teknik analiz çalışmaları neticesinde çatışma bölgelerinde PKK/KCK - PYD/YPG silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları belirlenen ve bir kısmının geçmiş yıllarda terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 23 yabancı uyruklu kişi tespit edildi.

YABANCI TERÖRİST SAVAŞÇI ÇIKTILAR

TEM ve İstihbarat Şube ekipleri, çalışmalarını tamamladıktan sonra şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 23 zanlıdan 20 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Elde edilen istihbari bilgiler ve analiz neticeleri kapsamında YTS (Yabancı Terörist Savaşçı) kategorisinde değerlendirilen şüphelilerin işlem ve sorguları sonrasında sınırdışı edilmek üzere Göç idaresine teslim edileceği öğrenildi.