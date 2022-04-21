Video Yaşam Plakasını boyayıp değiştirdi, polis ekipleri bile şaşırdı | Video
Plakasını boyayıp değiştirdi, polis ekipleri bile şaşırdı | Video

Plakasını boyayıp değiştirdi, polis ekipleri bile şaşırdı | Video

21.04.2022 | 14:21

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri havaların ısınmasıyla beraber ilçede genellikle kullanılan ulaşım aracı motosikletlere yönelik uygulama başlattılar. İlçe genelinde yapılan uygulamalarda kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Plakasını boyayarak değişiklik yapan sürücüye toplam 6 bin 443 TL cezai işlem uygulandı.

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Bursa'da Kasımefendi caddesi üzerinde uygulama yapan Trafik ekipleri, bir motosiklet sürücüsünü durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan sürücü Recep A.(18), ters yöne dönerek hızla kaçmaya çalışırken ekiplerce yakalandı.

Yapılan incelemede ruhsatta 16 AKJ 847 yazılı olan motosikletin üzerindeki plakada 16 AKU 847 yazı ve rakamların olduğunu gördüler. J harfinin U olarak boyama yöntemiyle değiştirildiğini fark eden ekipler, sürücüye plakayı eski haline getirmesini istediler.

Sürücü, plandaki boyanan kısmı elleriyle kazıyarak, eski haline getirdi. Yapılan incelemeler sonucunda sürücüye yönetmeliğe aykırı şekilde plaka takmaktan 750 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, Kask kullanmamaktan 196 TL, ters yönde araç kullanmaktan bin 823 TL cezai işlem uygulandı.

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