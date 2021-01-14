Video Yaşam Polis ekiplerinden kumarbazlara suçüstü | Video

Polis ekiplerinden kumarbazlara suçüstü | Video

Polis ekiplerinden kumarbazlara suçüstü | Video
14.01.2021 | 14:57

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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde polis ekiplerince sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde yapılan işletme baskınında 16 kişiye korona virüs tedbirlerine uymamak ve kumar oynamak suçundan idari para cezası kesilirken 1 kişiye de yer temin etmekten adli işlem yapıldı.

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Alınan bilgiye göre, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir işletmede korona virüs sebebiyle alınan tedbirleri ihlal ederek kaçak olarak kumar oynandığı ihbarı alan polis ekipleri harekete geçti. Korona virüs sebebiyle alınan tedbirler kapsamında kapalı olması gerekirken açık olan ve kumar oynatma maksatlı faaliyet yürüten işletmeye polis ekipleri baskın düzenledi. Düzenlenen baskında 17 kişiye salgın tedbirlerine uymamaktan ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten idari para cezası uygulandı. İş yerinde yapılan aramalarda ise bir çok noktada oyun kağıtları ve çöp kutusu içerisine saklanmış ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Bu doğrultuda 16 kişiye korona virüs tedbirlerine uymamak ve kumar oynamak suçundan idari para cezası kesilirken 1 kişiye de yer temin etmekten adli işlem yapıldı.

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