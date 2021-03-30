Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu ilk kez sabah.com.tr’ye açıkladı! “Bu bitki sayesinde diyet yapmadan ayda iki kilo vereceksiniz”

Pandemi döneminde birçok kişinin en çok yakındığı konu alınan kilolar oldu. Evde geçirilen sürenin uzamasıyla beraber hareketsizlik arttı. Durum böyle olunca vatandaşlar kilo vermenin yollarını araştırmaya başladı. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, organik beslenmenin önemine dikkat çekerek, büyükşehir hayatının yönlendirdiği obeziteye karşı önlemler alınması gerektiğini vurguladı. Saraçoğlu, diyet yapmadan da ayda iki kilo verdiren bitkiyi sabah.com.tr’ye özel olarak açıkladı.