Projeyi aşkına şahit tutup, başkana nikah çağrısında bulundu | Video

Kocaeli İzmit İlçe merkezinde bulunan ve bir süre önce hazırlanan proje ile yenilenen Cumhuriyet Bulvarı, oldukça ilginç bir evlenme teklifine ev sahipliği yaptı. Evlenme teklifinde bulunan genç, caddeyi aşkına şahit tutup, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanına da nikah çağrısında bulundu.

Kocaeli İzmit İlçe merkezinden başlayarak Kartepe İlçesine kadar devam eden ve halk arasında "Yürüyüş Yolu" olarak bilinen Cumhuriyet Bulvarı, bir süre önce yenilendi, Yakın zamanda halkın kullanımına açılan ve oldukça beğenilen Bulvar, önceki akşam oldukça ilginç bir evlenme teklifine ev sahipliği yaptı.Öyle ki, evlenme teklifinde bulunan genç, yeni tamamlanan Cumhuriyet Bulvarını aşkına şahit tutup, büyükşehir belediye başkanı Tahir Büyükakın'a ise nikahlarını kıyma çağırısında bulundu.

EVLİLİK TEKLİFİ YAPTI

İzmit'te oturan ve Maltepe Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi olan Deniz Recep Baykal, uzun zamandan bu yana arkadaşlık yaptığı psikolog kız arkadaşı Gökçe Türk'e İzmit Yürüyüş Yolu Cumhuriyet Bulvarı'nda evlilik teklifinde bulundu. Deniz Recep Baykal'ın, kız arkadaşı Gökçe'ye evlilik teklifi esnasında, arkadaşları da yalnız bırakmadı. Meşalelerle, sloganlarla, alkışlarla bu iki gencin aşkına şahitlik yaptılar.

BAŞKAN'A NİKAH ÇAĞRISI

Deniz Recep Baykal, büyük dev bir pankarta 'Benimle evlenir misin?' yazdırdı ve kız arkadaşının önünde, yere eğilerek, 'Aşkım benimle evlenir misin?' diye yüzüğü gösterdi. Kızın 'evet' demesi için etrafta ki insanlar ise, 'Evet..evet…evet' diye hep bir ağızdan slogan attılar. Çok mutlu olan genç kız; bu ilginç evlilik teklifi üzerine 'evet' diyerek; kendisine evlilik teklifinde bulunan Deniz Recep Baykal'ın boynuna sarıldı. Aşklarını, evlilik teklifi ve yüzükle taçlandıran gençler, çevredeki vatandaşlar tarafından dakikalarca alkışladı. Deniz Recep Baykal daha sonra topluluğa dönerek, "Aşkımızın şahidi bu Cumhuriyet Bulvarı. Nikâhımı sen kıyacaksın Tahir Başkanım" diye bağırdı.

Tahir Büyükakın'a, nikâhının kıyması için çağrıda bulunan genç, yüzlerde tebessüm bıraktı.