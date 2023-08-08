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'Raket' uyardı, 7 kilo 428 gram esrar ele geçirildi

'Raket' uyardı, 7 kilo 428 gram esrar ele geçirildi

08.08.2023 | 13:30

Sivas’ın Gürün ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta 7 kilo 428 gram kubar esrar ele geçirildi.

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Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Yazyurdu köyü Jandarma Karakolu önünde yapılan faaliyet esnasında Raket isimli narkotik köpeği 2 araca tepki verdi. Durdurulan araçlarda yapılan aramalar sonucu 7 kilo 428 gram kubar esrar ele geçirildi. Aracın bagajında 3 ayrı pakete sarılmış olarak yakalanan kubar esrar, imha edildi. 2 araçta bulunan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili Sivas Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada uyuşturucu ile mücadelede kararlılık vurgulanırken şu ifadelere yer verildi:
"Sivas il Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; 7 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilen faaliyette, Gürün ilçesi Yazyurdu Jandarma Karakol Komutanlığı önünde durdurulan 2 araca "Raket" isimli uyuşturucu madde arama köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan aramada, 3 şahsa ait 3 paket içerisindeki toplam 7 kilo 428 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiş olup, 3 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı'nca, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadeleye yönelik olarak alınan tüm tedbirler artırılarak aynı azim ve kararlılıkla sürdürülecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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