'Raket' uyardı, 7 kilo 428 gram esrar ele geçirildi
Sivas’ın Gürün ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta 7 kilo 428 gram kubar esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili Sivas Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada uyuşturucu ile mücadelede kararlılık vurgulanırken şu ifadelere yer verildi:
"Sivas il Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; 7 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilen faaliyette, Gürün ilçesi Yazyurdu Jandarma Karakol Komutanlığı önünde durdurulan 2 araca "Raket" isimli uyuşturucu madde arama köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan aramada, 3 şahsa ait 3 paket içerisindeki toplam 7 kilo 428 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiş olup, 3 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.
Sivas İl Jandarma Komutanlığı'nca, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadeleye yönelik olarak alınan tüm tedbirler artırılarak aynı azim ve kararlılıkla sürdürülecektir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
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