'Raket' uyardı, 7 kilo 428 gram esrar ele geçirildi 08.08.2023 | 13:30 Sivas’ın Gürün ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta 7 kilo 428 gram kubar esrar ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Yazyurdu köyü Jandarma Karakolu önünde yapılan faaliyet esnasında Raket isimli narkotik köpeği 2 araca tepki verdi. Durdurulan araçlarda yapılan aramalar sonucu 7 kilo 428 gram kubar esrar ele geçirildi. Aracın bagajında 3 ayrı pakete sarılmış olarak yakalanan kubar esrar, imha edildi. 2 araçta bulunan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.Olayla ilgili Sivas Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada uyuşturucu ile mücadelede kararlılık vurgulanırken şu ifadelere yer verildi:"Sivas il Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; 7 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilen faaliyette, Gürün ilçesi Yazyurdu Jandarma Karakol Komutanlığı önünde durdurulan 2 araca "Raket" isimli uyuşturucu madde arama köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan aramada, 3 şahsa ait 3 paket içerisindeki toplam 7 kilo 428 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiş olup, 3 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.Sivas İl Jandarma Komutanlığı'nca, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadeleye yönelik olarak alınan tüm tedbirler artırılarak aynı azim ve kararlılıkla sürdürülecektir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur."