Ringde evlenme teklifi ile hayatını birleştiren çift madalya peşinde | Video

İstanbul’da boksör Hakan Doğan, rakibini mağlup ettikten sonra kendisi gibi milli boksör olan kız arkadaşı Ayşenur Topal'a ringte 4 yıl önce evlilik teklifinde bulundu. Ringte yaptığı evlilik tekliği ile hayatlarını birleştiren çift madalya peşinde.

Bağcılar'da, Türkiye'nin profesyonel boks oyuncularından Hakan Doğan ringlerde görmeye pek alışık olunmayan bir olaya imza attı. Fenerbahçeli boksör Hakan Doğan, 4 sene önce rakibi Umut Tepeli'yi mağlup ettikten sonra kız arkadaşı milli boksör Ayşenur Topal'a ringde evlilik teklifinde bulundu. Hakan Doğan'ın teklifinin Ayşenur Topal tarafından kabul edilmesi, seyircilerden alkış aldı. Mutlu çift, 1.5 ay önce de evlendi.Doğan çifti, boks sporunun hayatlarına nasıl yön verdiğini anlattı. Boks sporunun onları tanıştırdığını söyleyen Hakan Doğan, "Boks sayesinde onu da kazandım" dedi.2012 yılından beri boks A Milli takımında olduğunu belirten Hakan Doğan, "Boks branşına 9 yaşında başladım. Beni bu spora teşvik eden ağabeyim oldu. Ağabeyim, çok ince ve narin bir çocuktu. Babam onu kendini savunması ve koruması için bu spora 2004 yılında yazdırdı. Benim yaşım ufak diye beni kabul etmediler. Ağladım, sızladım ve antrenmana girmek istedim. Yine almadılar. Diğer gün yine ağabeyimle geldim ve hocayı ağlayarak ikna etmeyi başardım. İlk antrenmanıma 2004'te başladım. Şu an da Boks Milli Takımdayım. 2012 yılından beri Türkiye şampiyonluklarım var. Uluslararası Avrupa Şampiyonluğum var. Avrupa üçüncülüğüm ve Akdeniz oyunları ikinciliğimle beraber balkan şampiyonluğum var" diye konuştu.Bu spor sayesinde farklı kültürler yaşadığını anlatan Doğan, "Boks işine girdiğiniz zaman geri bırakamıyorsunuz. Aşk, tutku gibi bir şey. 17 yıldır bu işin içerisindeyim. Belki de babam bizi bu spora yönlendirmeseydi, hocam da bana sahip çıkmasaydı daha farklı kötü yerlerde olabilirdim. Boks ve milli takım sayesinde Dünya'nın 20 ülkesine gittim. Gezdim, dolaştım, gördüm ve farklı kültürler yaşadım. Madalyalar ve başarılar kazandım" dedi.Boks sayesinde eşini de kazandığını dile getiren Hakan Doğan, "Eşim de milli boksör ve kick boksta Avrupa ve Dünya üçüncüsü. O da Bağcılar Olimpik Salonunda Kick boks yapıyordu. Onu gördüğüm de baya uzun saçları vardı. Beline kadar geliyordu. Bizi tanıştıran kick boks sporu oldu. Boks sayesinde onu da kazandım. Ben Ayşenur'a Süper Toto Boks Ligi vardı, Beşiktaş boks ligi finalindeydik. Bir evlenme teklifi etmeyi düşündüm. Hep klasik şeyler vardı. Farklılık olsun diye düşündüm. Kendi adımıza bir ilki yaşayalım istedim. Canlı yayında boks liginde Beşiktaş'a karşı maçı kazandım. Maçı aldıktan sonra ring içerisinde ona evlenme teklifi etmek istedim. Ardından kendisi de çok şaşırdı. Hiç beklemiyordu" şeklinde konuştu.Olimpik sporcunun ve boks branşını yapan sporcunun en büyük hayalinin olimpiyat olduğunu vurgulayan Doğan, "Eşimle antrenmanda çok dövüşüyoruz. Ona bir vuruşumda sol kaburgası çatladı. Çok üzülmüştüm. İstemsizce olmuştu. Antrenmanda mümkünse ona dokunmamayı tercih ediyorum. Vuruyorum arada ama onun kötülüğü için değil gelişmesi için vuruyorum. Olimpik sporcunun hatta boks branşını yapan sporcunun en büyük hayali olimpiyattır. Nasip olursa 2022 yılındaki Avrupa Dünya Şampiyonluğunda madalya daha sonra da 2024'te Paris'te düzenlenecek olimpiyatlar da vize ve madalya almayı hedefliyoruz" dedi.Sağlık problemlerinden dolayı bu spora başladığını ifade eden Ayşenur Topal Doğan, " 14 yıldır bu sporun içindeyim. Sağlığım için spora başladım. prematüre bebek olarak doğmuşum. Gelişmediğim için böbreklerimin ikisinde de delik vardı. Doktora gittiğim de spor yapmamı söyledi. 'Spor yaparsa düzeleceğine inanıyorum' dedi. Güngören'de evime yakın jimnastik, yüzebileceğim spor yerleri yoktu. Babam kick boksa başlamamı istedi. Babamın daha önceki hayaliymiş. Kendisi de yapmak istemiş. Babamın isteği üzerine kayıt oldum. 3 ay içinde çok hızlı geliştim. Maçlara girdim. Bu spor salonunda, aynı zamanda çalıştığım yerde maçlara girerek şampiyon oldum. Daha sonra boksa geçiş yaptım. 8 senedir milli takım sporcusuyum. Ayrıca Dünya Avrupa üçüncüsüyüm. Kick boksta, Balkan üçüncüsüyüm. Bir de Türkiye ikincisiyim" diye belirtti.Erken doğumunun şampiyon olmasına sebep olduğunu anlatan Ayşenur, "Benim erken doğumum, kötü sandığım şey benim şampiyon olmama vesile oldu. Kötü sandığım sağlık sorunum şu an benim mesleğim. Benim ben olmama sebebi aslında. Bu salonda da 13-14-15-16 yaş gruplarına boks antrenörlüğü yapıyorum. Eşimle de bu salonda tanıştım. Hayatım bu spor salonunda değişti diyebilirim. Böyle bir evlilik teklifi beklemiyordum. Eli sakattı. Israrla bu maça çıkmak istediğini ve önemli olduğunu söylüyordu. Federasyon başkanıyla daha öncesinden görüşüp bu sürprizi ayarlamış. Hiç anlamadım böyle bir şeyin olacağını. Bu kadar kalabalık içinde çekindiği için yapmayacağını düşünürdüm. Maçı kazandı ve çok iyi mücadele etti. Birden yüzüğü çıkardı. Ben şok içindeydim. Ne diyeceğimi bilemedim. Unutamayacağım bir an oldu. Benim için çok anlamlıydı" şeklinde konuştu.Birbirlerine manevi destek vererek başardıklarını anlatan Doğan çitinin antrenörü İsa Daştan ise, "Benim çok güzel çalışan kadrolarım var. Onlar hem sabah hem de akşam kendi işleri gibi saatinde gelirler ve çalışırlar. Düzenli beslenme ve düzenli dinlenme süreci içerisinde işi benimseyerek bu başarıları sağladılar. Ayşenur ve Hakan'ın arasında duygusal bir ilişki vardı. Bu duygusal ilişki birbirlerine motivasyon ve destek veriyordu. Birlikte manevi destek vererek başarılar sağladılar" ifadelerini kullandı.