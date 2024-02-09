Rize’de binanın çatısı alevlere teslim oldu | Video 09.02.2024 | 11:12 Rize’nin Ardeşen ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın yapılan müdahaleler sonucunda söndürüldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, Ardeşen İlçesi Akkaya köyünde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rahmi Şamlıoğlu'na ait 5 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenden ötürü yangın çıktı. Çıkan yangını fark edenler durumu 112 acil çağrı servisine bildirdi. Yapılan ihbarın üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarına başladı. Yapılan çalışmaların ardından yangın söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangının neden çıktığını araştırıyor.