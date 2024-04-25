Rögara düşen köpeği böyle kurtardı! O anları anlattı | Video
Bursa’da rögar giderinden ses geldiğini duyan vatandaş, içeride mahsur kalan köpeği çekerek kurtardı. O anları kayda alan vatandaş, "Bir can kurtardığım için mutluyum" dedi.
Barış Çelik, "Gayrimenkul işi ile uğraşıyorum. Tabelamızın düştüğüne dair haber geldi. Biz de gidip tabelayı kaldırmak istedik. Gittiğimizde rögar giderinden sesler geliyordu. İçeri baktığımda bir köpek gördüm. Seslendim, sesime yanıt verince ben de çekip çıkardım. Yemek ve su verdik. Kaç gündür mahsur kaldığını bilmiyorum ama zayıflamıştı. Elimizden geleni yaptık" diye konuştu.
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