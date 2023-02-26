Rönesans Rezidans’ın enkazı kalktı ama kızı ve damadına ulaşılamadı | Video

Depremde Hatay’da yıkılan Rönesans Rezidans enkazının tamamen kaldırılmasının ardından, bloklardan birinde yaşayan Üsteğmen Miraç İlhan (32) ve eşi Esra İlhan’dan (30) hâlâ haber alınamazken, Esra İlhan’ın Eskişehir’deki babası Battal Kerzi, “Ayın 13’ünde DNA testi verdik. Şu anda tek umudumuz hastanede olmaları, belki bilinçleri kapalıdır, ama bilemiyorum. 20 gün oldu hâlâ kızım yok” dedi.