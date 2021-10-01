Video Yaşam Sahibinden satılık kilise bu kez yurt dışında açık arttırma ile satışa sunuldu | Video
Sahibinden satılık kilise bu kez yurt dışında açık arttırma ile satışa sunuldu | Video

Sahibinden satılık kilise bu kez yurt dışında açık arttırma ile satışa sunuldu | Video

01.10.2021 | 14:09

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sahibinden satılık kilise bu kez yurt dışında açık arttırma ile satışa sunuldu | Video 04:36
Sahibinden satılık kilise bu kez yurt dışında açık arttırma ile satışa sunuldu | Video 01.10.2021 | 14:09
Diyarbakır’da asansörde tartışma olayı ile ilgili baba ve 2 oğlu tutuklandı | Video 03:46
Diyarbakır’da asansörde tartışma olayı ile ilgili baba ve 2 oğlu tutuklandı | Video 01.10.2021 | 14:10
Yasak aşk cinayetinde sanıklara ceza yağdı | Video 04:33
Yasak aşk cinayetinde sanıklara ceza yağdı | Video 01.10.2021 | 14:05
Sivas’ta dinlenme tesisinde TIR yanarak küle döndü | Video 00:45
Sivas’ta dinlenme tesisinde TIR yanarak küle döndü | Video 01.10.2021 | 13:59
Yük gemisi balık havuzuna çarptı! Yüzbinlerce balık denizle buluştu | Video 00:46
Yük gemisi balık havuzuna çarptı! Yüzbinlerce balık denizle buluştu | Video 01.10.2021 | 13:53
Kapadokya’da eylül ayında armut ağacı çiçek açtı | Video 00:34
Kapadokya’da eylül ayında armut ağacı çiçek açtı | Video 01.10.2021 | 13:37
Gökyüzünde doğum! Almahdi Şikago uçağında dünyaya geldi | Video 00:58
Gökyüzünde doğum! "Almahdi" Şikago uçağında dünyaya geldi | Video 01.10.2021 | 13:28
Fırlattığı bıçak isabet etmeyince koşup yakalayarak sırtına sapladı | Video 01:55
Fırlattığı bıçak isabet etmeyince koşup yakalayarak sırtına sapladı | Video 01.10.2021 | 13:17
Zabıtayı görünce eline aldığı sopayla diğer seyyar satıcının üzerine yürüdü | Video 02:11
Zabıtayı görünce eline aldığı sopayla diğer seyyar satıcının üzerine yürüdü | Video 01.10.2021 | 13:17
Kendisine küfür eden şahsın dükkanını basıp dehşet saçtı | Video 00:29
Kendisine küfür eden şahsın dükkanını basıp dehşet saçtı | Video 01.10.2021 | 13:17
SON DAKİKA: Romanya Köstence’de hastanede yangın: Çok sayıda ölü var! 04:15
SON DAKİKA: Romanya Köstence'de hastanede yangın: Çok sayıda ölü var! 01.10.2021 | 12:11
Kripto paradan yüzde 20 kar vaadi ile servetini kaptırdı, yuvası dağıldı | Video 06:32
Kripto paradan yüzde 20 kar vaadi ile servetini kaptırdı, yuvası dağıldı | Video 01.10.2021 | 11:42
29 gündür kayıp Sally’nin ailesinde acılı bekleyiş sürüyor | Video 04:15
29 gündür kayıp Sally’nin ailesinde acılı bekleyiş sürüyor | Video 01.10.2021 | 11:38
İstanbul Şile’de tapuda rüşvet operasyonu : 87 gözaltı kararı 03:51
İstanbul Şile'de tapuda rüşvet operasyonu : 87 gözaltı kararı 01.10.2021 | 11:11
İnternette tartıştığı kişiler, kapısına yüzlerce kez yemek sipariş etti | Video 08:28
İnternette tartıştığı kişiler, kapısına yüzlerce kez yemek sipariş etti | Video 01.10.2021 | 10:41
SON DAKİKA: Kilis’te feci kaza! TIR ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı... Olay yerinden ilk görüntüler... 00:26
SON DAKİKA: Kilis'te feci kaza! TIR ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı... Olay yerinden ilk görüntüler... 01.10.2021 | 11:13
Güpegündüz kurşun yağdırmıştı! Arkadaş cinayetinin ardından küfür çıktı | Video 00:52
Güpegündüz kurşun yağdırmıştı! Arkadaş cinayetinin ardından küfür çıktı | Video 01.10.2021 | 11:08
İran uyruklu 3 şüphelinin tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık anı kamerada | Video 02:37
İran uyruklu 3 şüphelinin tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık anı kamerada | Video 01.10.2021 | 10:41
Kadıköy’de akılalmaz kaza: Beton mikseri ile otomobil arasında sıkıştı | Video 03:00
Kadıköy’de akılalmaz kaza: Beton mikseri ile otomobil arasında sıkıştı | Video 01.10.2021 | 10:41
İETT otobüsü arızalandı, uzun araç kuyrukları oluştu | Video 00:17
İETT otobüsü arızalandı, uzun araç kuyrukları oluştu | Video 01.10.2021 | 10:41

Mardin'de bulunan bin 700 yıllık Mor Yuhanna Kilisesi, bu kez açık arttırma ile yurt dışında satışa sunuldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Mardin'in Artuklu ilçesi Şeker Mahallesi Akın Sokak'ta 1'inci sınıf tarihi eser olan yaklaşık bin 700 yıllık Mor Yuhanna Kilisesi, 1 yıl önce 7 milyon 250 bin lira fiyat biçilerek satışa sunulmuştu. Satışı gerçekleştirilemeyen Mor Yuhanna Kilisesi, bu kez yurt dışında açık arttırma ile satışa sunuldu. Danışmanı aracılığıyla kiliseyi açık arttırmaya sunan mal sahibi Murat Tekcan, kilisenin özüne dönmesi için Süryani cemaatine satmak istediğini söyledi. Kilisenin babasından kendisine kaldığını belirten Tekcan, "Miras olarak tek dayanağım burası. Burayı ambar olarak kullanıyoruz. Burası esasen Mor Yuhanna Kilisesi. Burası 1'nci sınıf tarihi eser. 2000 yıllık bir ömrü var. İçinde üç tane kardinal mezarı ve iki tünel var. Bir tünelin kaleye, bir tünelin Deyrulzafaran Manastırı'na çıktığı söyleniyor. En uzun tünel 8 buçuk kilometre gidiyor. Biz burayı satmak istiyoruz ve satacağız. Yurt dışından bağlantılarımız var. Allah'ın izniyle olacak. Biz burayı bir Süryani cemaatine satmak istiyoruz özüne dönmesi için" dedi.

Mor Yuhanna Kilisesi'ni daha önceki satışlarına istinaden şu an hak ettiği şekilde açık arttırma ile yurt dışında satışa sunduklarını söyleyen Satış Danışmanı İslam Poyraz ise, "Yapılan açık arttırma mukabilinde de bu satışın gerçekleşmesi için elimizden geleni hak ettiği insanlara verilmesi için çaba sarf ediyoruz. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Buranın tabii ki fiyatını ve pahasını biçmek çok zor. Tarihi mabedin yurt dışındaki ve yurt içindeki düşünülenler tarafından bunu belirtmek çok zor. Biz burayı bir an önce hak ettiği şekilde hak ettiği insanlara geçmesi için mücadele ediyoruz. Bunun için de buradaki kardinal mezarları olsun, yer altı tünelleri olsun buranın tarihi mabedin bizim için önemli olan öncelik olarak fiyattan ziyade, hak eden hak ettiği şekilde burayı alsın" diye konuştu.

Daha önce iki defa satışa sunulan kilise için istenen bedelin 7 buçuk milyon Türk lirası olduğunu belirten Poyraz, "Fakat bu rakam başkaları tarafından ya da konuya hakim olmak isteyip de buraya girmek isteyenler tarafından şaibeli birkaç hususlardan dışarıdan engellenmek istendi. Ve engellendi de. Ciddi anlamda engellendi. Fakat kendi sektöründeki duayeni olarak biz bu işi direkt yurt dışında İngiltere, Amerika, Fransa ve Paris olmak üzere yaptığımız bağlantılar ile konsolosluklar düzeyinde çalışmalar yürüterek 5 milyon TL üzerinden açık arttırmaya sunup, en son noktayı da mal sahibi Murat Tekcan belirleyecektir" şeklinde konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA