Sahibinden satılık kilise bu kez yurt dışında açık arttırma ile satışa sunuldu | Video

Mardin'de bulunan bin 700 yıllık Mor Yuhanna Kilisesi, bu kez açık arttırma ile yurt dışında satışa sunuldu.

Mardin'in Artuklu ilçesi Şeker Mahallesi Akın Sokak'ta 1'inci sınıf tarihi eser olan yaklaşık bin 700 yıllık Mor Yuhanna Kilisesi, 1 yıl önce 7 milyon 250 bin lira fiyat biçilerek satışa sunulmuştu. Satışı gerçekleştirilemeyen Mor Yuhanna Kilisesi, bu kez yurt dışında açık arttırma ile satışa sunuldu. Danışmanı aracılığıyla kiliseyi açık arttırmaya sunan mal sahibi Murat Tekcan, kilisenin özüne dönmesi için Süryani cemaatine satmak istediğini söyledi. Kilisenin babasından kendisine kaldığını belirten Tekcan, "Miras olarak tek dayanağım burası. Burayı ambar olarak kullanıyoruz. Burası esasen Mor Yuhanna Kilisesi. Burası 1'nci sınıf tarihi eser. 2000 yıllık bir ömrü var. İçinde üç tane kardinal mezarı ve iki tünel var. Bir tünelin kaleye, bir tünelin Deyrulzafaran Manastırı'na çıktığı söyleniyor. En uzun tünel 8 buçuk kilometre gidiyor. Biz burayı satmak istiyoruz ve satacağız. Yurt dışından bağlantılarımız var. Allah'ın izniyle olacak. Biz burayı bir Süryani cemaatine satmak istiyoruz özüne dönmesi için" dedi.

Mor Yuhanna Kilisesi'ni daha önceki satışlarına istinaden şu an hak ettiği şekilde açık arttırma ile yurt dışında satışa sunduklarını söyleyen Satış Danışmanı İslam Poyraz ise, "Yapılan açık arttırma mukabilinde de bu satışın gerçekleşmesi için elimizden geleni hak ettiği insanlara verilmesi için çaba sarf ediyoruz. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Buranın tabii ki fiyatını ve pahasını biçmek çok zor. Tarihi mabedin yurt dışındaki ve yurt içindeki düşünülenler tarafından bunu belirtmek çok zor. Biz burayı bir an önce hak ettiği şekilde hak ettiği insanlara geçmesi için mücadele ediyoruz. Bunun için de buradaki kardinal mezarları olsun, yer altı tünelleri olsun buranın tarihi mabedin bizim için önemli olan öncelik olarak fiyattan ziyade, hak eden hak ettiği şekilde burayı alsın" diye konuştu.

Daha önce iki defa satışa sunulan kilise için istenen bedelin 7 buçuk milyon Türk lirası olduğunu belirten Poyraz, "Fakat bu rakam başkaları tarafından ya da konuya hakim olmak isteyip de buraya girmek isteyenler tarafından şaibeli birkaç hususlardan dışarıdan engellenmek istendi. Ve engellendi de. Ciddi anlamda engellendi. Fakat kendi sektöründeki duayeni olarak biz bu işi direkt yurt dışında İngiltere, Amerika, Fransa ve Paris olmak üzere yaptığımız bağlantılar ile konsolosluklar düzeyinde çalışmalar yürüterek 5 milyon TL üzerinden açık arttırmaya sunup, en son noktayı da mal sahibi Murat Tekcan belirleyecektir" şeklinde konuştu.