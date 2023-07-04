Sahilde yatan aileye ateş açıp çocuğu öldürdü! 'Çok alkollüydüm, hatırlamıyorum' dedi | Video
Adana'da Karataş ilçesinde etrafa tabancayla ateş açan Hüsnü Şahbaz (44), sahilde ailesiyle yatan 11 yaşındaki Aydın Kılınç'ı boynundan vurdu. Ağır yaralı çocuk, kaldırıldığı hastanede öldü. Gözaltına alınan Şahbaz, Çok alkollüydüm, olay nasıl oldu Ne zaman oraya gittim Hiçbir şey hatırlamıyorum dedi. Şahbaz tutuklanırken Aydın Kılınç'ın annesi Zeynep Kılınç (39) ise Oğlum ölünce benim ciğerim, yüreğim yandı. Allah onun da yüreğini yaksın. En ağır cezayı alsın dedi.
VURDUĞU ÇOCUĞU OTOMOBİLİYLE HASTANEYE GÖTÜRDÜ
Oğlunun boynundan vurulduğunu gören anne Kılınç, çığlık atarak yardım istedi. Bunun üzerine şüpheli Şahbaz, ağır yaralı çocuğu kendi otomobiliyle Karataş Devlet Hastanesi'ne götürdü. Aydın Kılınç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli Şahbaz ise gözaltına alındı. Şahbaz ifadesinde, Çok alkollüydüm. Nasıl oldu bilmiyorum O kadın bana ait barakada yaşıyordu. Hiç ücret talep etmedim. Aramızda herhangi bir husumet yok. Olay nasıl oldu, ne zaman oraya gittim, hiçbir şey hatırlamıyorum dedi. Adliyeye sevk edilen Şahbaz, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Ölen Aydın Kılınç'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Karataş'ta defnedildi.
EN KÜÇÜK OĞLU DEVLET KORUMASI ALTINA ALINDI
DHA'ya konuşan acılı anne Zeynep Kılınç, yaşadıklarının etkisinden çıkamadığını belirterek, Gece Hüsnü alkollü biri şekilde sahile geldi. İlk önce etrafa ateş açtı. Sonra 'hepinizi tarayacağım' diyerek bize doğru ateş etti. Kurşunlardan biri Aydın'ın boğazına isabet etti. Çocuğumu hastaneye zor yetişirdik. Zaten orada can verdi. Oğlum ölünce benim ciğerim, yüreğim yandı. Allah onun da yüreğini yaksın. En ağır cezayı alsın. Olaydan sonra 9 yaşındaki oğlum da devlet koruması altına alındı. Kalacak yerim olmadığı için çocuğumu geri alamıyorum. Yardım bekliyorum diye konuştu. Aydın Kılınç'ın 18 yaşındaki ağabeyi Bahri Kılınç ise kardeşinin can verdiği anları unutamadığını söyleyerek katilin gereken cezayı almasını istediğini belirtti.
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