Video Yaşam Sahnede fenalaşan Gülben Ergen'den açıklama "Meslek hayatımda ilk kez..." | Video
Sahnede fenalaşan Gülben Ergen'den açıklama

Sahnede fenalaşan Gülben Ergen'den açıklama "Meslek hayatımda ilk kez..." | Video

09.05.2022 | 11:53

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sahnede fenalaşan Gülben Ergen’den açıklama Meslek hayatımda ilk kez... | Video 03:45
Sahnede fenalaşan Gülben Ergen'den açıklama "Meslek hayatımda ilk kez..." | Video 09.05.2022 | 11:53
İBB yaya yolunu İSPARK’ a çevirdi: Esnaf yolu saksılarla kapattı | Video 03:52
İBB yaya yolunu İSPARK' a çevirdi: Esnaf yolu saksılarla kapattı | Video 09.05.2022 | 11:53
Maltepe’de 100 bin TL’lik motosikleti ittirerek böyle çaldılar | Video 01:41
Maltepe'de 100 bin TL'lik motosikleti ittirerek böyle çaldılar | Video 09.05.2022 | 11:48
Facianın eşiğinden dönüldü, 5 kişilik aile kazadan kıl payı böyle kurtuldu | Video 00:36
Facianın eşiğinden dönüldü, 5 kişilik aile kazadan kıl payı böyle kurtuldu | Video 09.05.2022 | 11:53
Otobüsle çarpışan otomobilin ikiye bölündüğü kaza kamerada | Video 02:41
Otobüsle çarpışan otomobilin ikiye bölündüğü kaza kamerada | Video 09.05.2022 | 11:21
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 9 Mayıs 2022 Pazartesi atv izle! | Video 10:19
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 9 Mayıs 2022 Pazartesi atv izle! | Video 09.05.2022 | 11:34
Şanlıurfa’da zincirleme trafik kazası 2 ölü, 7 yaralı | Video 00:58
Şanlıurfa’da zincirleme trafik kazası 2 ölü, 7 yaralı | Video 09.05.2022 | 11:18
Taksim’de yürekleri ağza getiren otel temizliği kamerada | Video 04:53
Taksim’de yürekleri ağza getiren otel temizliği kamerada | Video 09.05.2022 | 09:56
Tekerlekli sandalyeli vatandaşa hatalı park engeli kamerada | Video 00:19
Tekerlekli sandalyeli vatandaşa hatalı park engeli kamerada | Video 09.05.2022 | 11:21
Emniyetten uyuşturucu raporu: Eş ya da sevgilileri temin ediyor | Video 00:55
Emniyetten uyuşturucu raporu: Eş ya da sevgilileri temin ediyor | Video 09.05.2022 | 11:13
Karnavas’ta muhteşem doğa manzaraları görenleri hayran bırakıyor | Video 06:18
Karnavas’ta muhteşem doğa manzaraları görenleri hayran bırakıyor | Video 09.05.2022 | 09:57
İçindeki aracın altında kaldı! Asker konyovundaki feci kaza kamerada | Video 00:11
İçindeki aracın altında kaldı! Asker konyovundaki feci kaza kamerada | Video 09.05.2022 | 10:53
Arnavutköy’de caddede tekmeli yumruklu ’telefon’ kavgası kamerada | Video 03:13
Arnavutköy'de caddede tekmeli yumruklu 'telefon' kavgası kamerada | Video 09.05.2022 | 10:53
Annesinin kollarında son nefesini vermişti... Ellerimden yemek yiyip öldürdüler | Video 00:15
Annesinin kollarında son nefesini vermişti... "Ellerimden yemek yiyip öldürdüler" | Video 09.05.2022 | 10:59
Bu ters laleleri koparmanın cezası 109 bin lira | Video 03:58
Bu ters laleleri koparmanın cezası 109 bin lira | Video 09.05.2022 | 10:52
Osmanlı döneminden kalma kehribar tespih 300 bin TL’den alıcısını bekliyor | Video 02:50
Osmanlı döneminden kalma kehribar tespih 300 bin TL’den alıcısını bekliyor | Video 09.05.2022 | 10:52
Özcan Deniz’in annesinden İran’lı gelin Samar Dadgar hakkında ilk yorum: Ben Özcan’ın evliliğini istemiyorum! | Video 01:24
Özcan Deniz’in annesinden İran'lı gelin Samar Dadgar hakkında ilk yorum: "Ben Özcan’ın evliliğini istemiyorum!" | Video 09.05.2022 | 10:29
Taksim’de yürekleri ağza getiren otel temizliği kamerada | Video 04:53
Taksim’de yürekleri ağza getiren otel temizliği kamerada | Video 09.05.2022 | 10:06
Sokak köpeğinden kaçan çocuğa minibüs çarptı, metrelerce sürüklendi! O anlar kamerada | Video 01:33
Sokak köpeğinden kaçan çocuğa minibüs çarptı, metrelerce sürüklendi! O anlar kamerada | Video 09.05.2022 | 10:26
Karnavas’ta muhteşem doğa manzaraları görenleri hayran bırakıyor | Video 06:18
Karnavas’ta muhteşem doğa manzaraları görenleri hayran bırakıyor | Video 09.05.2022 | 10:06

Düzcespor'un şampiyonluk kutlamasında sahnede iki kez fenalaşan ve hastaneye kaldırılan Gülben Ergen, taburcu olduktan sonra sosyal medyada hesabından açıklama yaptı. Ergen, "Meslek hayatımda ilk kez sahneden ambulansa, sonra da hastaneye kaldırıldım. Düştükten sonra tüm gücümle tekrar döndüm sahneye. Elimden gelen tüm gayretimle sahneme, şarkılarıma devam ettim" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
TFF 3. Lig 2. Grupta şampiyon olan Düzcespor'un kutlamalarında sahne alan ünlü sanatçı Gülben Ergen, sahnede elbisesine düşüp bayılmış, buna rağmen tekrar sahne almıştı. İkinci defa sahne alan ve tekrardan fenalaşan Gülben Ergen, ambulansla hastaneye kaldırılmış ve konser iptal olmuştu.
Hastaneden taburcu olduktan sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü sanatçı Ergen, "Şimdi Düzce'den geriye kalanlara baktım. Meslek hayatımda ilk kez sahneden ambulansa, sonra da hastaneye kaldırıldım. Düştükten sonra tüm gücümle tekrar döndüm sahneye. Elimden gelen tüm gayretimle sahneme, şarkılarıma devam ettim. Sahne üzerinde kustum. Gündüz ben Düzce'ye yola çıkarken oğlumun mide bulantısı başladı. Sahneye çıkmak üzereyken de diğer oğlum mide bulantısı ve kusma yaşadı. Annelik böyle içselleştirmek mi? Bilmiyorum ama tansiyonum o kadar düşük çıktı ki, anısı olmayan bir Anneler Günü kaldı bende. Arayan, yazan, yanımda hissettiğim tüm dostlarım, meslektaşlarım hepinize teşekkür ederim. Dostluk, kardeşlik ölmemiş. Şampiyon Düzcespor'u kutluyorum ve Düzce seyircime anlayışı için teşekkür ediyorum" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA