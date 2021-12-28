Sahte pasaport ile ülkeye giriş yapmaya çalışan DEAŞ şüphelisi Rus vatandaşı yakalandı | Video
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyon neticesinde sahte pasaportla ülkeye giriş yapmaya çalışan Özbek asıllı Rus vatandaşı B.V. yakalandı. Şahıs üzerinde yapılan incelemeler sonucunda DEAŞ terör örgütü mensubu olabileceği değerlendiriliyor.