Video Yaşam Sahte plakaları internet üzerinden satan 1 kişi yakalandı | Video
Sahte plakaları internet üzerinden satan 1 kişi yakalandı | Video

Sahte plakaları internet üzerinden satan 1 kişi yakalandı | Video

04.08.2023 | 10:15

ANTALYA'da sahte plaka basarak internet üzerinden satış yapan 1 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi.

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Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, sahte plaka basarak internet üzerinden satış yaptığını belirlediği B.O.'nun Döşemealtı ilçesinde bulunan evinde yaptığı aramada, 69 adet basılmış sahte plaka, 450 adet TR ibareli basıma hazır boş plaka, 17 adet RUS ibareli basıma hazır boş plaka, 490 adet kalıp aparatı, 1 adet mühür basım aparatı, 1 adet kompresör, 4 adet plaka basım kalıbı, 1 adet plaka basımında kullanılan boya makinesi ve 1 adet pres baskı makinesi ele geçirdi.Şüpheli B.O., resmi evrakta sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından hakkında yasal işlem yapılarak adliyeye sevk edidi.

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