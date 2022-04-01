"Salça Bidonu" içinde uyuşturucu ticaretini polis engelledi | Video

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonunda bidonun içerisindeki salçanın içine zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirildi.
KENT MERKEZİNDE DE UYUŞTURUCU TACİRLERİNE GÖZ AÇTIRILMIYOR
Öte yandan, ekipler kent merkezinde de uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Melikgazi ilçesine bağlı Gülük Mahallesi'nde E.Y.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşan ekipler, operasyon düzenledi. Şahsın evinde yapılan aramada, 3 parça halinde satışa hazır 35 gram metamfetamin ele geçirildi.