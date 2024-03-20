Samsun merkezli silah ve mermi operasyonunda 1 kişi tutuklandı | Video
Samsun merkezli Ankara, Kırıkkale ve Yozgat illerinde düzenlenen silah ve mermi kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi yakalanırken, adliyeye sevk edilen 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Vahim nitelikli değişik çap ve ebatlarda uzun namlulu otomatik tüfek mermisi ile yakalanan F.A., polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren F.A., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
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