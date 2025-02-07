Samsun'da 3,5 kilogram esrarla yakalanan şahıs gözaltına alındı | Video
Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3,5 kilogram esrar, tabanca ve tüfek ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
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