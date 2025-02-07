Video Yaşam Samsun'da 3,5 kilogram esrarla yakalanan şahıs gözaltına alındı | Video
Samsun'da 3,5 kilogram esrarla yakalanan şahıs gözaltına alındı | Video

Samsun'da 3,5 kilogram esrarla yakalanan şahıs gözaltına alındı | Video

07.02.2025 | 14:13

Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3,5 kilogram esrar, tabanca ve tüfek ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samsun'un Atakum ilçesinde bir evin deposuna operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, poşetler içinde 3 kilo 500 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 6 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili M.P.(41) gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
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