Video Yaşam Son Dakika: Samsun'da feci kaza! Öğrenci servisi ile cip çarpıştı: Çok sayıda yaralı var... | Video
Son Dakika: Samsun'da feci kaza! Öğrenci servisi ile cip çarpıştı: Çok sayıda yaralı var... | Video

Son Dakika: Samsun'da feci kaza! Öğrenci servisi ile cip çarpıştı: Çok sayıda yaralı var... | Video

28.03.2022 | 11:37

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Son dakika haberi: Samsun'da öğrenci servisi ile cipin çarpıştığı kazada 9'u öğrenci 15 kişi yaralandı.

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Kaza, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi 23 Nisan Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi'nin kesiştiği yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir okulun öğrencilerini taşıyan Anıl Akarsu idaresindeki minibüs ile Çiğdem Hançer yönetimindeki cip çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan öğrenci servisi kaldırıma devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücülerinin de aralarında bulunduğu 9'u öğrenci 15 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ile özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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