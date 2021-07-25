Video Yaşam Samsun'da feci olay! Kurbanlık boğanın saldırısında öldü, o anlar kamerada | Video

Samsun'da feci olay! Kurbanlık boğanın saldırısında öldü, o anlar kamerada | Video

Samsun'da feci olay! Kurbanlık boğanın saldırısında öldü, o anlar kamerada | Video
25.07.2021 | 17:02

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Samsun’un Çarşamba ilçesinde, komşusunun kurbanlık boğasının saldırısında yaralanan Bilal Baylan (61), tedavi gördüğü hastanede, 4 gün sonra hayatını kaybetti. Baylan’ın saldırıya uğradığı anlar, bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Porsuk Mahallesi'nde oturan Bilal Baylan, Kurban Bayramı'nın ilk günü kendi kurbanını kestikten sonra kurban kesmek için hazırlık yapan komşusuna yardıma gitti. Kurban sahibi ve komşuları, boğanın gözünü bağlayıp, traktörün arkasına bağladı. Hazırlık yapılırken aniden ürken boğa, sağa sola hamle yaptı. Bu sırada grup, boğanın bağlı olduğu ipi tutmaya çalıştı. Boğa, Bilal Baylan'ı boynuz darbesiyle yere düşürüp, üzerine çıktı. Yaralanan Baylan için komşuları 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Baylan, ilk müdahalenin ardından Gazi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Baylan, 4 gün sonra doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Baylan'ın saldırıya uğrayıp, yere düştüğü anlar ise bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

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