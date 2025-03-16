Sanal devriye ekibi anne babaları uyarıyor! "Hiçbir çocuk oyunu masum değil" | Video

SABAH Pazar ekibi olarak Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne girdik ve sanal devriye ekibi ile görüştük. 7 gün 24 saat nöbet tutan sanal devriye ekibi, 2024 yılında 54 bin 144 asayiş, 33 bin 207 terör, 14 bin 554 güvenlik suçu, 3 bin 517 siber suç ve bin 604 narkotik suçu tespit etmiş. Anne-babaları ise özellikle uyarıyorlar: "Hiçbir oyun masum değil. Ebeveyn denetimi kullanın, çocuklarınızla iletişim kurun"