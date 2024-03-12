Sancaktepe'de tartıştığı eşini öldürdü
Sancaktepe'de tartıştığı eşini silahla öldürdükten sonra kendisini vuran kişi hastaneye kaldırıldı.
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