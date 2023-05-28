Sandık başına oğlunun sırtında gitti | Video
MUŞ'ta Dilber Tunç (83), Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için sandık başına oğlunun sırtında gitti.Muş'un Yeşilyurt Mahallesi'nde oturan parkinson hastası 10 çocuk annesi Dilber Tunç, asansörü olmayan 3'üncü kattaki evinden oğlunun sırtında indirildi. Burada otomobile bindirilen Dilber Tunç, oy kullanacağı İlyas Sami İlkokulu'na götürüldü.
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