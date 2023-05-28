Sandık başına oğlunun sırtında gitti | Video 28.05.2023 | 14:46 MUŞ'ta Dilber Tunç (83), Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için sandık başına oğlunun sırtında gitti.Muş'un Yeşilyurt Mahallesi'nde oturan parkinson hastası 10 çocuk annesi Dilber Tunç, asansörü olmayan 3'üncü kattaki evinden oğlunun sırtında indirildi. Burada otomobile bindirilen Dilber Tunç, oy kullanacağı İlyas Sami İlkokulu'na götürüldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Oğlu Kasım Tunç'un yeniden sırtına aldığı Dilber Tunç, 1180 nolu sandığın bulunduğu sınıfa götürüldü. Dilber Tunç, burada tercihini yaptıktan sonra zarfın içerisine koyduğu oy pusulasını yine oğlunun sırtında sandığa attı. Kasım Tunç, Evde oy kullanma işlemini kaçırdık. Bu yüzden annemin isteği üzerine onu sırtıma alıp evden aşağı indirdim. Buradan otomobile bindirip oy kullanacağı sandık başına getirdim. Tekrar sırtıma alıp, sandık başına götürdüm. O da oyunu kullandı. Annem gibi tüm halkımızın oyları hayırlı olsun diye konuştu.