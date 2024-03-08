Şanlıurfa’da 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.
Yaşanan feci kaza, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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