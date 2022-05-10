Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:52
Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı | Video 10.05.2022 | 15:16
00:34
Mal paylaşımında kan aktı: Doktor, kuzenini öldürdü! | Video 10.05.2022 | 15:09
00:19
300 bin liralık tekstil malzemesini çalan hırsızlar yakalandı | Video 10.05.2022 | 15:06
00:18
6 aylık hamile Demet Evgar'dan ilginç paylaşım! Karnına kına yaktı | Video 10.05.2022 | 14:53
03:00
Manisa'da palet fabrikasında yangın | Video 10.05.2022 | 09:16
00:45
Ankara polisinden “Kurular” operasyonu | Video 10.05.2022 | 12:47
13:46
atv Müge Anlı CANLI YAYIN izle: 10 Mayıs 2022 Salı atv izle! | Video 10.05.2022 | 12:26
01:07
İstanbul'da çok sayıda adrese uyuşturucu operasyonu | Video 10.05.2022 | 11:23
00:47
DEAŞ’a para transferi yapan 3 şüpheli yakalandı | Video 10.05.2022 | 11:07
00:05
01:01
01:45
00:43
Adana'da sokak köpeği küçük çocuğa saldırdı! O anlar kamerada | Video 10.05.2022 | 09:51
03:29
02:10
Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı: 2 yaralı | Video 10.05.2022 | 09:32
02:01
00:45
Diyarbakır’da sahte temizlik ürünü operasyonu | Video 10.05.2022 | 09:14
03:49
Osmaniye’de zehir tacirlerine şafak operasyonu | Video 10.05.2022 | 09:07
01:11
Şanlıurfa merkezli, Harran ve Akçakale ilçelerinde DEAŞ terör örgütü içerisinde yer alan 10 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, ele geçirilen doküman, fotoğraf ve videoların incelenmesi sonucunda deşifre edilen terör örgütü üyelerinin bulunduğu Şanlıurfa merkezli, Harran ve Akçakale ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına 10 şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.