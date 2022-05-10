Video Yaşam Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı | Video
Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı | Video

Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı | Video

10.05.2022 | 15:16

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Şanlıurfa merkezli, Harran ve Akçakale ilçelerinde DEAŞ terör örgütü içerisinde yer alan 10 kişi gözaltına alındı.

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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, ele geçirilen doküman, fotoğraf ve videoların incelenmesi sonucunda deşifre edilen terör örgütü üyelerinin bulunduğu Şanlıurfa merkezli, Harran ve Akçakale ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına 10 şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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