Video Yaşam Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı | VİDEOHABER
Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı | VİDEOHABER

Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı | VİDEOHABER

15.03.2024 | 23:13

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen Trafik kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

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