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Video Yaşam Şanlıurfa’da zincirleme kaza: 7 yaralı | Video
Şanlıurfa’da zincirleme kaza: 7 yaralı | Video

Şanlıurfa’da zincirleme kaza: 7 yaralı | Video

25.04.2024 | 10:56

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Yaralılar arasında Birecik Devlet Hastanesi Acil Servis doktoru Mustafa G. ile ailesinin de bulunduğu öğrenildi.

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Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep karayolu Birecik ilçe çıkışında yaşandı. İddiaya göre, Birecik Devlet Hastanesi Acil Servisinde görevli doktor Mustafa G. ile ailesinin de içerisinde bulunduğu aracın da karıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan doktor ile birlikte 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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