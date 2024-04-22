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Video Yaşam Sarıyer’de 5 yolcunun yaralandığı minibüs kazası kamerada | Video
Sarıyer’de 5 yolcunun yaralandığı minibüs kazası kamerada | Video

Sarıyer’de 5 yolcunun yaralandığı minibüs kazası kamerada | Video

22.04.2024 | 12:54

Sarıyer’de seyir halinde olan yolcu dolu minibüs, önünde aniden duran taksiye arkadan çarptı. Kaza sonucu minibüsteki 5 yolcu hafif şekilde yaranırken, tek şerit trafiğe kapandı. Kaza anı ise kameralara yansıdı.

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Kaza, saat 11.00 sıralarında Sarıyer Huzur Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Seyrantepe-Topkapı seferini yapan minibüs, önünde aniden duran taksiye arkadan çarptı. Kaza sonucu minibüsün içerisindeki 5 yolcu hafif şekilde yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, yolda en önde seyreden beyaz bir otomobil aniden durup sola dönüyor. O esnada duran taksiye minibüs arkadan çarpıyor.

KAZADA 5 YOLCU YARALANDI
Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara minibüsün içerisinde müdahale etti. Ardından da sedyeyle ambulansa konulan yaralılar hastaneye kaldırıldı. İki aracın sürücüsü de kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle tek şerit trafiğe kapanırken, sürücüler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

"BİR ANDA FREN YAPINCA ARKADAKİ YOLCULAR ÖNE DOĞRU YATTI
Yolcu Hüseyin Karabey, "Dolmuş süratli geliyordu. Taksinin önündeki araç aniden durdu. Bir anda fren yapınca arkadaki yolcular öne doğru yattı. Ben de önde ayakta duruyordum. Kadın bağırdı ve ben bir tane çocuğu tuttum. Ondan sonra iki kişi yere yattı. Biz diğerlerini aşağıya indirdik. 3 yaralı vardı ama hafif yaralıydı" diye konuştu. Olayla ilgili konuşan Zübeyir Akay ise, "Taksinin önünde iki araç vardı. Bir araba da karşıdan çıktı. Öndekiler ani fren yapınca sürücü de arkadan vurdu. Şoförün pek fazla suçu yok. İki yaralı vardı ama diğerlerinde pek bir şey yoktu. Geçmiş olsun, üzücü bir olay" dedi.

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