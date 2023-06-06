Video Yaşam Sarıyer’de sera eve operasyon: 5 milyon liralık marihuana ele geçirildi | Video
Sarıyer’de sera eve operasyon: 5 milyon liralık marihuana ele geçirildi | Video

Sarıyer’de sera eve operasyon: 5 milyon liralık marihuana ele geçirildi | Video

06.06.2023 | 10:41

Sarıyer Asayiş Büro Amirliği polisleri yoğun koku üzerine Zekeriyaköy’de bir eve yaptığı baskında, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan 17 kilogram marihuana ele geçirdi. Binanın bodrum katının ise seraya çevrildiğini gören polis, marihuana ekili onlarca saksı buldu. Operasyon anı kameralara yansırken, gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, önceki hafta Pazar günü saat 02.00 sıralarında Zekeriyaköy'de uygulama yaptı. Uygulama esnasında polis ekipleri, bir binanın bahçesinden yoğun uyuşturucu madde kokusu geldiğini fark etti. Bunun üzerine ekipler, belirlenen adresi bir süre izlemeye aldı. Binanın çevresinde araç ve yaya yoğunluğunun olduğunun görülmesi üzerine yapılan çalışmada şahısların girdiği dairenin M.M.K. isimli şahsa ait olduğu belirlendi.

SARIYER ASAYİŞ POLİSİNDEN DEV OPERASYON
Çalışmaların ardından operasyon için düğmeye basan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği polisleri, binanın çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Ardından harekete geçen polis, dairede ve müştemilatında yaptığı aramada piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan 17 kilo 258 gram marihuana ele geçirdi. Aramaların ardından M.M.K. isimli şahıs gözaltına alındı. Devam eden çalışmalar kapsamında binanın bodruma katına inen polis, gördüğü manzara karşısında adeta şoke oldu.

BODRUM KATINI SERAYA ÇEVİRMİŞ
Katta uyuşturucu madde yetiştirmek amaçlı düzenek kurulduğunun görülmesi üzerine inceleme yapıldı. İçeride 81 adet Marihuana ekili saksı, marihuana bitkisi dalları, Led ışıklı sistemleri, bağlantı kabloları, plastik boru ve hortumlar, havalandırma boruları ve motorları, nem cihazı, buhar cihazı, termostat ve çok sayıda vantilatör ele geçirildi. Operasyon anı ise kameralara yansıdı.

UYUŞTURUCU İMAL EDEN ŞAHIS TUTUKLANDI
Gözaltına alınarak emniyete getirilen şahsın ifadesi alınarak adli işlemleri yapıldı. Ardından adliyeye sevk edilen şahsı, çıkarıldığı mahkemece, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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