Sarıyer’de sera eve operasyon: 5 milyon liralık marihuana ele geçirildi | Video
Sarıyer Asayiş Büro Amirliği polisleri yoğun koku üzerine Zekeriyaköy’de bir eve yaptığı baskında, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan 17 kilogram marihuana ele geçirdi. Binanın bodrum katının ise seraya çevrildiğini gören polis, marihuana ekili onlarca saksı buldu. Operasyon anı kameralara yansırken, gözaltına alınan şahıs tutuklandı.
SARIYER ASAYİŞ POLİSİNDEN DEV OPERASYON
Çalışmaların ardından operasyon için düğmeye basan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği polisleri, binanın çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Ardından harekete geçen polis, dairede ve müştemilatında yaptığı aramada piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan 17 kilo 258 gram marihuana ele geçirdi. Aramaların ardından M.M.K. isimli şahıs gözaltına alındı. Devam eden çalışmalar kapsamında binanın bodruma katına inen polis, gördüğü manzara karşısında adeta şoke oldu.
BODRUM KATINI SERAYA ÇEVİRMİŞ
Katta uyuşturucu madde yetiştirmek amaçlı düzenek kurulduğunun görülmesi üzerine inceleme yapıldı. İçeride 81 adet Marihuana ekili saksı, marihuana bitkisi dalları, Led ışıklı sistemleri, bağlantı kabloları, plastik boru ve hortumlar, havalandırma boruları ve motorları, nem cihazı, buhar cihazı, termostat ve çok sayıda vantilatör ele geçirildi. Operasyon anı ise kameralara yansıdı.
UYUŞTURUCU İMAL EDEN ŞAHIS TUTUKLANDI
Gözaltına alınarak emniyete getirilen şahsın ifadesi alınarak adli işlemleri yapıldı. Ardından adliyeye sevk edilen şahsı, çıkarıldığı mahkemece, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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