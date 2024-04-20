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Video Yaşam Şaşkına çeviren olay kamerada: Başıboş sokak köpeği, ziynet eşyası dolu çantayı alıp gitti | Video
Şaşkına çeviren olay kamerada: Başıboş sokak köpeği, ziynet eşyası dolu çantayı alıp gitti | Video

Şaşkına çeviren olay kamerada: Başıboş sokak köpeği, ziynet eşyası dolu çantayı alıp gitti | Video

20.04.2024 | 15:16

Sakarya’nın Geyve ilçesinde şaşkına çeviren bir olay yaşandı. İçerisinde 76 gram bilezik, alyans yüzük, 15 gram külçe altın ile 2 bin 500 lira bulunan ve çalındığı sanılan çantayı, sahipsiz bir sokak köpeğin alarak gittiği anlar güvenlik kamerasına takıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
-Şaşırtan olay, Geyve ilçesi Düzakçaşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.U. ve eşi A.U. çalışmak üzere gittikleri tarlaya, içerisinde 15 gram külçe altın, 76 gram bilezik, alyans yüzük ve 2 bin 500 lira bulunan çantayı da götürdü. Çalışmaya başlayan çift, içerisi ziynet eşyası dolu çantayı bir ağacın kenarına bıraktı. Bir süre sona çantayı yerinde bulamayarak paniğe kapılan çift, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen jandarma inceleme başlattı. Çevredeki güvenlik kameraları görüntüleri, gerçeği ortaya çıkardı. Görüntülere, sahipsiz bir sokak köpeğinin tarlaya girerek çantayı aldığı ve bölgeden uzaklaştığı görüldü. Bunun üzerine çalındı sanılan çanta, tarlanın yakınında eksiksiz bir şekilde bulunarak sahibine teslim edildi.
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