Şelalede ayağını kırdı, askeri helikopterle kurtarıldı | Video

Bursa'da, yüzmek için Uludağ'ın eteklerinde Erikli Yayla yakınlarındaki bir şelaleye giden Ahmet Solmaz (35), kayalıklardan suya atlarken ayağını kırdı. Burada mahsur kalan Solmaz, 6 saatlik operasyonun sonunda arama- kurtarma ekiplerinin çağırdığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın skorsky helikopteriyle kurtarıldı. İl Jandarma Komutanlığı'na indirilen Solmaz, buradan da ambulansla hastaneye sevk edildi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesine bağlı Uludağ'ın eteklerindeki Erikli Yayla mevkiinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte yüzmek için şelaleye çıkan Ahmet Solmaz, kayalıklara çıkarak, suya atladı. Suyun derinliğini hesaplayamayan Solmaz, ayağını kayaya çarparak, kırdı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Solmaz'ın bulunduğu yere çıkan arazinin zorlu olması nedeniyle durumu arama-kurtarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD, NAK Arama Kurtarma, ANDA ve UMKE'nin de aralarında olduğu yaklaşık 100 kişilik ekip, sevk edildi. Ekipler, kayalık ve uçurumlardan oluşan zorlu arazide 2 saat yürüyerek, Solmaz'a ulaştı. Sağlık ekiplerince de ilk müdahalesi yapılan Solmaz'ın kırık bacağı sarıldı.

ASKERİ HELİKOPTER ÇAĞIRILDI

Bölgenin sarp kayalıklar, engebeli arazisi ve yaralının hipotermi geçirme olasılığından kaynaklı ekipler bölgeye helikopter talep etti. Türk Kara Kuvvetleri'ne bağlı skorsky tipi askeri helikopter, İstanbul'dan havalanarak, bölgeye hareket etti. Bölgeye indirilen sedye ve askerin personelin yardımıyla Ahmet Solmaz alınarak, vinç yardımıyla helikoptere çekildi. Solmaz'ı taşıyan helikopter, Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na iniş yaptı. Solmaz, burada hazır bekletilen ambulansa bindirilerek, Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. Solmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.