Serdar Ortaç'tan flaş evlilik açıklaması "Evliliği beceremedim, siz..."
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Önceki akşam sahneye çıkan Serdar Ortaç, konserini izlemeye gelen sevenlerine samimi açıklamalar yaptı. Ortaç evli olan çiftlere “Ben evliliği beceremedim siz mutlu olun” dedi.
Enerjik bir performans sergileyen Serdar Ortaç, Bilsem Ki şarkısını söylemeden önce misafirleriyle sohbet etti. Sohbet esnasında evli çiftlere "Memnun musunuz evlilikten?" diye soru soran Ortaç, "Ben evliliği beceremedim, siz mutlu olun" dedi. Sohbet sonrası tüm çiftleri dansa davet eden Ortaç, misafirlerini bir an olsun oturtmadı. Azka Sahne'ye çıkan Ortaç, sevenlerinin kağıda yazıp gönderdikleri istek şarkılarını da okumayı ihmal etmedi.