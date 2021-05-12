Sevgilisini av tüfeğiyle öldürmüştü; 5 yıl 10 ay hapis cezasını Yargıtay bozdu | Video

Küçükçekmece'de kız arkadaşı Yağmur Önüt'ü (20), iddiaya göre şakalaşırken pompalı av tüfeğiyle boynundan vurarak öldürdüğü belirtilen üniversitesi öğrencisi Egemen Vardar'a 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan verilen 5 yıl 10 ay hapis cezası, Yargıtay tarafından bozuldu. Yargıtay, sanığın 20 ile 25 yıl arasında hapis cezası öngörülen 'olası kastla öldürme' suçundan cezalandırılması gerektiğini bildirirken, genç kızın ailesinin avukatı Esin Yeşilırmak, "Sanık karardan sonra hemen tahliye edildi, dört yıldır dışarıda dolaşıyor. Yargıtay'ın kaza değil demesi önemli bir gelişme" diyerek, Egemen Vardar'ın tutuklanması ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması gerektiğini söyledi. Önüt'ün annesi Sevgi Gülseren ise, "Yarın bayram ve katili ailesiyle bayram kutlarken benim boynum yavruma karşı yine eğik olacak. Çünkü onun için adaleti sağlayamadım. Sağlayıp sağlayamayacağımı da artık bilmiyorum" dedi.

İddianameye göre; 19 Nisan 2016'da sanık Egemen Vardar, halasının evine kız arkadaşı Yağmur Önüt ile gitti. Ancak Küçükçekmece'deki evde, av tüfeğiyle şakalaştıkları sırada tüfek ateş aldı. Boynundan vurulan Yağmur hayatını kaybetti. Egemen Vardar hakkında "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 9 yıl hapis istemiyle Küçükçekmece Adliyesi'nde dava açıldı. Dosyaya giren bilirkişi raporu ise, davanın seyrini değiştirdi. Raporda av tüfeğinin hiçbir arızasının bulunmadığı, sanığın yakın mesafeden hedef alarak maktule ateş ettiği belirtildi. Bilirkişi raporunda saçmaların toplu olarak hiç dağılmadan maktulun boyun bölgesine isabet ettiği ,madeni para boyutunda bir delik açıldığı da vurgulandı. Bunun üzerine dosya, sanığın "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle görevsizlik kararıyla Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme yargılama sonunda, 31 Ocak 2017 günü, sanık Egemen Vardar'ı "Bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Yağmur Önüt'ün ailesi, karara itiraz etti.



YARGITAY "OLASI KASIT" DEDİ

Yargıtay 12. Ceza Dairesi bozma ilamında, ölen ile herhangi bir husumet tespit edilemeyen sanığın olay günü uzunluğu 330 cm ve genişliği 243 cm olan odada eline pompalı tüfeği aldığı, ilk olarak halasına, sonra boşluğa ve son olarak da ölene doğrulttuğu vurgulandı. Sanığın boş olduğunu düşündüğü tüfeğin boş olup olmadığını tam olarak tespit etmeden ve eli tetikteyken silahın patladığı, sanığın karşısında bulunan ve aralarında 2 metrelik mesafe olan ölene isabet ederek, tek atışla husulü mümkün av tüfeği saçma tanesi toplu giriş yarası saptandığı, ölenin av saçma tanesi yaralanmasına bağlı gelişen iç kanama sonucu öldüğü kaydedildi. Kararda, "Yaklaşık 2 metre mesafeden gerçekleştirilen atışın, bitişik atış mesafesi dışından ve toplu atış mesafesinden yapılmış olduğu, kendisi dahil üç kişinin bulunduğu küçük ebatlı bir odada elinde bulundurduğu, av tüfeğiyle oynarken tam karşısında bulunan ölene doğrultan ve bu sırada eli de tetikte bulunan sanığın, tüfeğin ateş alabileceğini ve ölüm neticesinin gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen öngördüğü neticenin gerçekleşmemesi için çaba sarfetmediği ve dolayısıyla kabullenip kayıtsız kaldığı, ölüm neticesinden olası kastla sorumlu tutulması gerektiği, bu suretle sanığın olası kastla öldürme suçundan mahkumiyetine karar verilmesi gerekirken, suç vasfında yanılgıya düşülerek bilinçli taksirle öldürme suçundan mahkumiyetine karar verildiği" ifadeleri yer aldı. Yargıtay, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi'nin, ailenin istinaf başvurusunu reddetmesine ilişkin kararı bozarak yerel mahkemeye gönderdi. Davanın yeniden görülmesine, 9 Eylül'de başlanacak.



ÖNÜT AİLESİNİN AVUKATI: "AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET ALMASINI İSTİYORUZ"

Yağmur Önüt ailesinin avukatı Esin Yeşilırmak, sanığın 5 yıl 10 ay hapis cezasıyla birlikte



tahliye edildiğini belirterek, "Dört yıldır dışarıda dolaşıyor. İtirazlarla üst mahkemeye taşıdık. İstinaf ve Yargıtay'a. Yargıtay itirazlarımızı kabul ederek, olası kastla öldürme olduğunu bildirerek bozdu ve yerel mahkemeye gönderdi. 9 Eylül'de yeniden yargılaması başlayacak. Tatmin edici bir karar değil. Tabi ki büyük bir gelişme. Kazayı kabul eden bir yerel mahkeme kararına karşı Yargıtay'ın 'hayır kaza değil' demesi önemli bir gelişme. Ama biz başından beri bu cinayetin tasarlanarak işlenmiş bir cinayet olduğunu iddia ettik. Buna ilişkin delillerimizi sunduk. Yerel mahkemede bu husus tartışılmadı ne yazık ki. Yeniden başlayacak yargılamada bu hususun tartışılmasını ve kişinin tasarlayarak kasten öldürmeden dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasını istiyoruz" dedi. Avukat Yeşilırmak, Yargıtay'ın kararından mahkemeye sanığın tutuklanması talebinde bulunduklarını ancak yurtdışına çıkış yasağı ile imza şartı şeklinde adli kontrol kararı alındığını bildirdi.



"KATİLİ BAYRAM KUTLARKEN BENİM BOYNUM YAVRUMA KARŞI EĞİK OLACAK"

Yağmur Önüt'ün İzmir'de yaşayan annesi Sevgi Gülseren ise ,"Tam beş yıldı kızımın öldürüldüğünü söylüyorum. Beş yıl sonra 'Yargıtay evet kızınız öldürülmüştür' dedi. Şimdi ne hissetmem gerektiğini bilmiyorum. Katili serbest. Şu anda da tutuklanmadı. Tutuklanıp tutuklanmayacağını da bilmiyorum. Artık neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilmiyorum. Yarın bayram ve katili ailesiyle bayram kutlarken benim boynum yavruma karşı yine eğik olacak. Çünkü onun can hakkını alamadım, onun için adaleti sağlayamadım. Sağlayıp sağlayamayacağımı da artık bilmiyorum" dedi.