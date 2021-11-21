Sibel Can kırmızı deri elbisesi ile gündem yarattı! Fazla kiloları olay oldu | Video

6 yıl aradan sonra İstanbul'da sahne alan ünlü şarkıcının Londra'dan getirttiği söylenen kırmızı renkteki deri elbisesi sosyal medyayı ikiye böldü. Kilolu haliyle görenleri şaşkına çeviren Sibel Can'ı kimileri çok beğenirken, kimileri de bu kıyafeti hiç beğenmedi.