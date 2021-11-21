Video Yaşam Sibel Can kırmızı deri elbisesi ile gündem yarattı! Fazla kiloları olay oldu | Video
Sibel Can kırmızı deri elbisesi ile gündem yarattı! Fazla kiloları olay oldu | Video

Sibel Can kırmızı deri elbisesi ile gündem yarattı! Fazla kiloları olay oldu | Video

21.11.2021 | 15:52

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6 yıl aradan sonra İstanbul'da sahne alan ünlü şarkıcının Londra'dan getirttiği söylenen kırmızı renkteki deri elbisesi sosyal medyayı ikiye böldü. Kilolu haliyle görenleri şaşkına çeviren Sibel Can'ı kimileri çok beğenirken, kimileri de bu kıyafeti hiç beğenmedi.

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