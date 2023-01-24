Video Yaşam Siirt'te acı olay! 50 metre yükseklikten atlayan gencin cansız bedenine ulaşıldı | Video
Siirt'te acı olay! 50 metre yükseklikten atlayan gencin cansız bedenine ulaşıldı | Video

Siirt'te acı olay! 50 metre yükseklikten atlayan gencin cansız bedenine ulaşıldı | Video

24.01.2023 | 11:25

SİİRT Botan Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan Delikli Taş bölgesinde, 350 metre yüksekten kayalıklara atlayan Baki Y.'nin (20) cansız bedenine ulaşıldı.

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Olay, dün saat 16.00 sıralarında Botan Vadisi Milli Parkı'nda meydana geldi. Baki Y., Delikli Taş bölgesinde henüz bilinmeyen nedenle 350 metre yükseklikten atladı. İhbarla olay yerine jandarma, AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, dün havanın kararmasıyla arama çalışmalarına ara verdi. Çalışmalar, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Saat 09.00 sıralarında ekipler, Baki Y.'nin cansız bedenine ulaştı. Baki Y.'nin cenazesi, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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