Video Yaşam Siirt'te kadın şoför, bayılan yolcuyu hastaneye yetiştirdi! O anlar kamerada | Video
Siirt'te kadın şoför, bayılan yolcuyu hastaneye yetiştirdi! O anlar kamerada | Video

Siirt'te kadın şoför, bayılan yolcuyu hastaneye yetiştirdi! O anlar kamerada | Video

13.04.2022 | 16:24

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OTOMATİK OYNAT

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Siirt'te otobüste bayılan yolcuyu, kadın belediye şoförü hastaneye yetiştirdi. O anlar otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Siirt'te belediye otobüsü kullanan Hülya Yıldız, rahatsızlanarak bayılan yolcuyu güzergâhını değiştirerek hastaneye yetiştirdi. O anlar ise otobüsün güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.

Siirt Belediyesi'ne ait otobüste, yolcular arasındaki bir erkek aniden rahatsızlanıp, bayıldı. Diğer yolcular düşen adamın yardımına koştu. Otobüs şoförü Hülya Yıldız, güzergâhını değiştirip, yolcuyu Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Bayılan yolcu, poliklinikteki sağlık görevlilerine teslim edildi. Yolcunun yapılan kontrolünde sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Siirt Belediyesi Şoförü Hülya Yıldız, daha sonra güzergâhına dönerek yolcularını bıraktı.

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