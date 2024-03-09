Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama | Video
Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2,5 kilogram metemfetamin ele geçirildi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
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