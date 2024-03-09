Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama | Video 09.03.2024 | 15:34 Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2,5 kilogram metemfetamin ele geçirildi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgilere göre, narkotik şube ekipleri, Van ve Hakkari'den kentte getirilen 2,5 kilogram metamfetamin ele geçirdi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gözaltına alınarak Siirt'e getirilen R.E ve O.B., sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.