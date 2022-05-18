Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinin bebeklerine vereceği isim merak ediliyordu! İşte kızlarına verdikleri isim… | Video
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2016 yılında hayatını birleştiren Kenan İmirzalıoğlu ile ünlü oyuncu Sinem Kobal çifti ilk kızları Lalin'in ardından ikinci bebeklerini de kucaklarına aldı. Çiftin kızlarına ne isim verdiği belli oldu... İkinci kez anne-baba olan gözde çift bebeklerine ise Leyla adını verdi. Bebek sevinci yaşayan Kenan İmirzalıoğlu- Sinem Kobal çiftinin kızlarına neden Leyla adını verdiği ise ortaya çıktı. İşte detaylar...