Video Yaşam Şişli’de korku dolu anlar kamerada: Kavga sırasında yere düşerken silah ateşlendi | Video
Şişli’de korku dolu anlar kamerada: Kavga sırasında yere düşerken silah ateşlendi | Video

Şişli’de korku dolu anlar kamerada: Kavga sırasında yere düşerken silah ateşlendi | Video

30.07.2023 | 10:38

Şişli’de bulunan özel bir hastanenin önünde tartışan şahıslardan biri diğerine yumruk attı. Alkollü olan ve elinde silah olan şahıs, yumruğun etkisiyle yere düşerken tetikte olan parmağı bir anda silahı ateşledi. Olay çevrede bulunan vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Olay geçtiğimiz günlerde Şişli Fulya'da özel bir hastanenin önünde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre hastanenin önüne gelen iki şahıs, henüz belli olmayan bir nedenden tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesiyle birlikte şahıslardan birisi diğerine yumruk attı. Alkollü olduğu öğrenilen ve elindeki silahla birlikte yumruk darbesiyle yere düşen şahıs, parmağının tetikte olmasından dolayı bir anda farkında olmadan silahı ateşledi.

SİLAHLI KAVGA KAMERADA
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken şahıslara polis ekipleri müdahale etti. O anları anbean cep telefonu ile kaydeden vatandaşın, "Elim ayağım boşalıyor, adam yerde yatıyor. Ben çekmeye devam edemiyorum" sözleri dikkat çekti.

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