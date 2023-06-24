Video Yaşam Sokak köpekleri çöp karıştıran yavru ayıya saldırdı | Video
Sokak köpekleri çöp karıştıran yavru ayıya saldırdı | Video

Sokak köpekleri çöp karıştıran yavru ayıya saldırdı | Video

24.06.2023 | 00:22

Başkentte mesire alanına inen yavru ayı, sokak köpeklerinin hedefi oldu.

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