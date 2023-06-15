SON DAKİKA: 19 ilçe il oluyor! İşte il olmaya aday ilçeler... | Video

Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin son grup konuşmasında dile getirdiği 19 yeni il ve 27 yeni ilçe teklifi ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Bu teklife AK Parti'nin olumlu yaklaştığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre AK Parti, yeni il ve ilçelere yönelik düzenlemeyi hazırladı.