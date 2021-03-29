Video Yaşam SON DAKİKA: Adana'da yarı çıplak halde korku saçan adam kamerada!

SON DAKİKA: Adana'da yarı çıplak halde korku saçan adam kamerada!

SON DAKİKA: Adana'da yarı çıplak halde korku saçan adam kamerada!
29.03.2021 | 17:30

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Son dakika haberleri... Adana'nın Kocan ilçesinde yarı çıplak ve yalın ayak koşan ve kapısını açabildiği otomobillere binen şahıs korku saçtı!

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Adana'nın Kozan ilçesinde üstsüz ve yalın ayak sokakta dolaşıp kapısı açık olan otomobillere binen Hasan T., tedirginlik yarattı. Hasan T.'nin bindiği otomobillerden birinin sürücüsü, aracını bırakıp kaçarken, o anlar kameralara yansıdı.


Kozan ilçesi Tufanbeyli Mahallesi Üstün Sokak'ta Hasan T. adlı gencin üstsüz ve yalın ayak dolaşıp, park halindeki otomobillerin kapılarını kontrol ettiğini gören esnaf ve vatandaşlar tedirgin oldu. Hasan T., çevredekilerin şaşkın bakışları arasında kapıları kilitli olmayan araçlara bindi. Bir otomobil sürücüsü, arka koltuğa H.T.'nin oturduğunu görünce paniğe kapılıp aracı bırakarak kaçtı. Bir süre sonra otomobilden inip yeniden sokaklarda yürüyen genç, bu defa başka bir otomobile binmeye çalıştı. Kapının kilitli olması üzerine H.T., otomobilin camına yumruk attı. H.T., ardından başka bir otomobile bindi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Hasan T., otomobilden indirilerek polis merkezine götürüldü.

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