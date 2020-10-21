Son dakika! Adnan Oktar evlerine yapılan operasyonda bulunanlar şoke etti! 10 milyon dolarlık

Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor. Örgütün, Ankara'daki evlerine baskın düzenlendi. Baskında, 150-200 milyon yıllık fosiller bulundu. Fosillerin değerinin 10 milyon dolar olduğu ifade ediliyor.