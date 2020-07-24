Son dakika: Ağrı'da sel felaketi 1 çocuk hayatını kaybetti! 2 kişi aranıyor! Olay yerinden ilk görüntüler | Video

Son dakika haberi: Ağrı Doğubeyazıt'ta şiddetli yağış nedeniyle sel meydana geldi. 1 çocuk sel felaketinde hayatını kaybederken, iki kişinin de arandığı belirtiliyor. Selde çok sayıda ev ve tarım arazisi sular altında kaldı. Ağrı'da sel bölgesinden gelen ilk görüntülerde büyük bir alanı kapladığı görülüyor.